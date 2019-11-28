Son Dakika Haberleri: Bilecik "Foto Safari Söğüt-Domaniç 2019" etkinliğine ev sahipliği yapacak
Son Dakika Güncel Bilecik 'Foto Safari Söğüt-Domaniç 2019' etkinliğine ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Bilecik "Foto Safari Söğüt-Domaniç 2019" etkinliğine ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Söğüt Tarih Araştırma Düşünce ve Kültür Sanat Derneği Başkanı Hasan Yıldız, 30 Kasım-01 Aralık 2019 tarihleri arası Bilecik başta olmak üzere Söğüt ve Kütahya Domaniç ilçesinde gerçekleştirecek olan 'Foto Safari Söğüt-Domaniç 2019' etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Bilecik

Söğüt Tarih Araştırma Düşünce ve Kültür Sanat Derneği Başkanı Hasan Yıldız, 30 Kasım-01 Aralık 2019 tarihleri arası Bilecik başta olmak üzere Söğüt ve Kütahya Domaniç ilçesinde gerçekleştirecek olan 'Foto Safari Söğüt-Domaniç 2019' etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını söyledi.


Yıldız, yaptığı açıklamada, "Foto safariye Türkiye genelinden ve Kayseri Sureti Alem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği üyelerinden fotoğraf sanatçıları eşlik edecek. Etkinliğe Söğüt Belediye Başkanlığı, Söğüt Tarih Araştırma Düşünce ve Kültür Sanat Derneği üyeleri, Kütahya Domaniç İlçesi Kayı Boyu Domaniç Kültür Derneği üyeleri, Han Sanat ise Alp ve Bacıyan-ı Rum Kostümleriyle destek verecek olup 50 kişilik bir grupla hareket edilecektir. Etkinlik esnasında dernek üyelerimiz Söğüt fotoğraf çekimlerinde Alp ve Bacıyan-ı Rum ve yöresel kostümler ile mankenlik yapacaklar" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Domaniç, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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