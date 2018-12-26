Son Dakika Haberleri: Bilecik: "Gelecek Yıl Yüzde 1'ler Civarında Bir Büyüme, Yüzde 17'ler Civarında Bir Enflasyon...

Bilecik: "Gelecek Yıl Yüzde 1'ler Civarında Bir Büyüme, Yüzde 17'ler Civarında Bir Enflasyon...

1 saat önce

- TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamaları İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz.

Bilecik:
- TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamaları İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:17 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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