Bilecik, Genç Türkiye Kongresi Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Temsilciliği tarafından Genç Türkiye Kongresi Çalıştayı düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Temsilciliği tarafından Genç Türkiye Kongresi Çalıştayı düzenlendi.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa; Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, TÜGVA Genel Merkez Lise Koordinatörü Okan Özer, TÜGVA Bilecik Lise Koordinatörü Emrah Bilanik ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Kur'anı Kerim okundu.



Programda bir konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları itibariyle çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "TÜGVA tarafından düzenlenen ve faydalı sonuçlar elde edeceğimize inandığım programda siz değerli katılımcılarla bir araya geldiğim için duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bilecik'te; TÜGVA tarafından gerçekleştirilen ve başta gençliğimiz olmak üzere 5 ayrı ve önemli konuda hünerlerin sergileneceği yarışma ile yeni ufuklar açılmış olacak, yeni hedefler ve idealler ortaya konulmuş olacak. Ülkeler ile birlikte şehirlerin yarıştığı ve bizler açısından çok önemli gördüğümüz milli ve manevi değerlerin gençlerimizde canlı tutulması, günümüz ve gelecek nesillere bu milli ve manevi değerlerin eksiksiz olarak taşınması için önemli ve güzel çalışmalar gerçekleştirilen TÜGVA'nın bu çalışmasını tebrik ediyorum. Gençlerimiz, üniversitemiz, şehrimiz ve insanımız için faydalı sonuçların doğmasını temenni ediyorum. Bizler Bilecik Belediyesi olarak şu ana kadar olduğu gibi bu tür faydalı aktivite ve çalışmalara gereken bütün destekleri verdik ve vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



TÜGVA Genel Merkez Lise Koordinatörü Okan Özer ise, vakıf olarak yurt çapında gerçekleştirdikleri çalıştay ve diğer etkinlikler hakkında bilgi verdi. Konuşmaların sonunda ildeki okullardan öğrencilerin olduğu gruplar, sırayla belirledikleri konular hakkında fikir ve önerilerini jüri üyelerine sundu. Jüri üyeleri de çalıştayda ele aldıkları konuları en güzel sunan öğrencileri belirleyerek, bir üst çalıştayda ağırlayacak.



Öte yandan, ülke genelinde gerçekleştirilecek çalıştaylarda dereceye girecek öğrenciler ise yurt dışı gezilerle ödüllendirilecek. - BİLECİK

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