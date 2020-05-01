Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir'den Gölpazarı'nda inceleme - Son Dakika

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir'den Gölpazarı'nda inceleme

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Yasin Özdemir, Gölpazarı'ndaki spor tesislerini inceledi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Yasin Özdemir, Gölpazarı'ndaki spor tesislerini inceledi.

Çiçeği burnundaki İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ziyaretinden Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile ilçedeki spor tesislerini yerinde inceledi. Yeni görevinde İl Müdürü Özdemir'e başarılar dileyen Başkan Suer, "İlçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın devam eden çalışmaları ve yeni yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. İl Müdürümüze çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.

Öte yandan Başkan Suer, İl Müdürü Özdemir'e üzerinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazdığı bir tablo hediye etti. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı

Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş günü kutladı

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı

Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı

Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize

Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var

Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı

Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti

Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı

Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti

İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları

Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi

Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri