Bilecik girişine yapılacak olan köprülü kavşak çalışmalarına başladı - Son Dakika

Bilecik girişine yapılacak olan köprülü kavşak çalışmalarına başladı
Bilecik'in şehirlararası ulaşımına büyük katkı sağlayacak olan ve yapımına başlanan köprülü kavşak projesinin önümüzdeki yıl bitirilmesi planlanıyor.
Bilecik'in şehirlararası ulaşımına büyük katkı sağlayacak olan ve yapımına başlanan köprülü kavşak projesinin önümüzdeki yıl bitirilmesi planlanıyor.
Bilecik - Eskişehir ve Bilecik - İstanbul yol ayrımındaki köprülü kavşak projesinin ihalesi 15 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. 22 milyon TL olan ödenek tahsisiyle gerçekleştirilen çalışmaların 2021 yılında biteceği öğrenilirken, kavşağın tamamlanmasının ardından kente girişlerin daha güvenli ve rahat bir şekilde olacağı belirtiliyor. - BİLECİK
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