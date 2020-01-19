Bilecik Göç İdaresi Müdürü San'dan Suriyeli çömlek ustasına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik Göç İdaresi Müdürü San'dan Suriyeli çömlek ustasına ziyaret - Son Dakika

Bilecik Göç İdaresi Müdürü San'dan Suriyeli çömlek ustasına ziyaret

6 saat önce

Bilecik Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesinden Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan ve Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçilik yapan Husein Naassan'ı ziyaret etti.

Bilecik Göç İdaresi Müdürü San'dan Suriyeli çömlek ustasına ziyaret, System.String[]

Bilecik Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesinden Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan ve Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçilik yapan Husein Naassan'ı ziyaret etti.


Kınık köyüne gelerek Suriyeli çömlek ustası Husein Naassan'ın çalışmalarını inceleyen Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San, Naassan'ın ilçe ekonomisine ve çömlekçiliğe büyük katkı sağladığını ifade etti. San, "Suriye'den zorunlu göç etmek zorunda kalan Husein Naassan'ın Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde kendi mesleğini icra etmesi çok güzel bir olay. Suriyeli çömlek ustamız burada yaptığı çömlek sanatı ile hem Kınık köyü çömlekçiliği adına hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamakta ve Kınık köyü çömlekçiliğinin Bilecik'in tanıtımında da büyük rolü bulunmaktadır. Geçen ay düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde Husein Naassan'a Valimiz Bilal Şentürk 'Kırlangıç' ödülü takdim etti. Suriyeli çömlekçi ustasına atölyesinin kapılarını açarak iş imkanı sağlayan Kınık köylü çömlek ustası Emin Aslan'a da teşekkür ediyorum" dedi.


İl Göç İdaresi Müdürü San, Naassan'ın çömlek atölyesindeki çalışmalarını izleyerek, çömlek yapımı hakkında bilgiler aldı. - BİLECİK

Bilecik, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
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