Bilecik Gölpazarı'nda tarihi yapılar renklendirilecek - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'nda tarihi yapılar renklendirilecek

08.06.2022 11:27
Bilecik Gölpazarı'nda tarihi yapılar renklendirilecek

'Renklendirir Hayatı' sloganıyla birçok projede yer alan Marshall, Bilecik Gölpazarı Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

'Renklendirir Hayatı' sloganıyla birçok projede yer alan Marshall, Bilecik Gölpazarı Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışma kapsamında, Taşhan Koruma Alanı Çevre Düzenlemesi Projesi adı altında Gölpazarı ilçe merkezinde bulunan tarihi yapılar yenilenecek.

Geçmiş dönemlerde 'Renklendir Hayatı' projesi ile birçok ilde projelere imza atan Marshall, Bilecik Gölpazarı Belediyesi Taşhan Koruma Alanı Çevre Düzenlemesi Projesi adı altında Gölpazarı İlçe Merkezinde bulunan tarihi yapıların yenilenmesine boya desteği sağlıyor.

TARİHİ BİNALAR ÖN PLANA ÇIKARTILACAK

Proje ile Taşhan koruma alanında Osmanlı sivil mimarisinden izler taşıyan 23 adet binanın yenilenip boyanması ile İpek Yolu üzerinde kalan Taşhan'daki tarihi han, hamam ve caminin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

İLÇENİN KÜLTÜR VE TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Proje kapsamında oluşturulacak sergi alanında korumasız ve atıl durumda olan eski dönemlere ait yazıtlar, mezar taşı, lahit, sütun altlıklarını gibi eserler sergilenecek ve ilçenin kültür ve turizmine de katkı sağlanacak. Bilecik Gölpazarı Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje de sergi alanında ayrıca yöresel ürünlerin satışları yapılacak ve kadınlara istihdam sağlanacak. Yenilenen binaların alt katları kadınlara tahsis edilecek ve yöre kadınları seramik bardaklar, ev yapımı yöresel ürünler, iğne oyaları gibi çalışmalarını bu alanlarda satma olanağı bulacaklar.

12 Mayıs'ta Gölpazarı'nda gerçekleştirilen ve Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer katılımıyla düzenlenen toplantıyla başlayan projenin birinci etap tarihi sivil mimari örneği evlerin restorasyonu gerçekleşti.

"PROJEDE YER ALMAKTAN MUTLULUK VE HEYECAN DUYUYORUZ"

Bilecik Gölpazarı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Marshall Pazarlama Direktörü Pınar Adabağ, "Marshall olarak renklerin ve boyamanın insanların yaşam standartlarını yükselterek, alışkanları değiştirme ve yaşam alanlarını daha eğlenceli, renkli ve yaşanabilir kılma gücüne inanıyoruz. Bilecek Gölpazarı Belediye'si ile gerçekleştirdiğimiz bu proje tarihi yapıları ön plana çıkarması, ilçenin kültür ve turizmine katkı sağlaması ve oluşturulacak sergi alanında yöresel lezzetlerin satışını yapacak ilçe kadınlarına istihdam sağlaması açısından son derece önemli ve anlamlı. Böylesine bir projede yer almaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Burada sadece binaları boyamakla kalmıyoruz, burada yaşayan insanların mahalleleriyle gurur duymalarını istiyoruz" dedi.

ÇALIŞANLAR DUVAR BOYAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Projenin başlaması nedeniyle düzenlenen etkinlikte ise Marshall çalışanları duvar boyama çalışmalarına katıldı. Kurulan panayır alanında çocuklara küçük hediyeler dağıtıldı ve çocuklar için bir boyama atölyesi gerçekleştirdi.

Öte yandan Adabağ proje kapsamında kullanılacak ürün ile ilgili de bilgi verdi. Adabağ konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Marshall'ın bu projede binaların boyanmasında kullanacağı su bazlı Akrikor dış cephe serisi, binalarda 4 mevsim koruma kalkanı görevi üstleniyor. Üstün teknolojisiyle devrim yaratan Marshall Akrikor Dış Cephe serisi kış mevsiminin sert koşullarında ve yaz aylarının kavurucu sıcaklarında binaları koruma altına alıyor."

Marshall'ın "Renklendir Hayatı" projesi Türkiye'de 2010 yılında Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Sokağı'ndaki çalışmayla başladı. Daha sonra Yıldız Sarayı, Manisa'nın Kula ilçesi, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi, Kastamonu ve Hatay'da Kırk Asırlık Türk Yurdu Sokağı'nda ve Kuşadası'nda hayata geçirildi.


Bilecik Gölpazarı'nda tarihi yapılar renklendirilecek
Bilecik Gölpazarı'nda tarihi yapılar renklendirilecek
Bilecik Gölpazarı'nda tarihi yapılar renklendirilecek
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bilecik Gölpazarı'nda tarihi yapılar renklendirilecek - Son Dakika

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