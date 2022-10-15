Hasat şenliğinde nar dizme, suyunu sıkma ve yeme yarışmaları yapıldı - Son Dakika
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Hasat şenliğinde nar dizme, suyunu sıkma ve yeme yarışmaları yapıldı

15.10.2022 13:54

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen hasat şenliğinde yarışmalar yapıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen hasat şenliğinde yarışmalar yapıldı.

İnhisar Kaymakamlığı, İnhisar Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Nar Hasat Şenliği" gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, narın bereketin sembolü olarak ifade edildiğini hatırlattı.

İlin hem tarımda hem de sanayide hızla ilerlediğini belirten Kızılkaya, "Sanayide 2020 yılında ihracat rakamları 768 milyon dolar iken 2021 yılında 1 milyar 64 milyon dolara çıktı. İnanıyoruz ki bu yıl sonunda sanayide ihracatta 1,5 milyar dolarları bulacak. Tarımda da Bilecik koşar adım ilerliyor. Geçtiğimiz yıl ayçiçeği, buğday, yem bitkileri gibi ürünlerde sadece 498 bin dekar ekili alanımız 540 bin dekarlara yükseldi. Rekolte artışları da yaşandı." diye konuştu.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ise ilçede "deve dişi" cinsi nar üretildiğini bildirdi.

Yıllar önce 40-50 bin ton olan yıllık rekoltenin, nüfusun azalması nedeniyle 5 tona düştüğünü dile getiren Kepez, "Yemesi güzel, suyunu içmesi güzel, kahve ile lokumunu yemesi harika bir nar. Üreticilerimizi teşvik ederek rekoltemizi yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da ürün çeşitliliğini artırmak ve yenilikleri ön plana çıkarmak için uygulama alanları oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Şenlikte, belediye başkanları ve daire müdürlerinin de katılımıyla üst üste en fazla narı dizme, suyunu sıkma ve nar yeme yarışmaları gerçekleştirildi.

İki dakikada onar nar yiyen yarışmacılardan, en az nar tanesi düşüren kazandı. Üç dakikalık nar suyu sıkma yarışmasında en başarılı katılımcı 1,5 litre nar suyu sıktı.

En iyi nar yetiştiricilere hediyelerinin verildiği şenlik, bahçede ilk hasadın yapılmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Bilecik, İnhisar, Nar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasat şenliğinde nar dizme, suyunu sıkma ve yeme yarışmaları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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