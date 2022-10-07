Mevlit Kandili idrak edildi

Bilecik ve Balıkesir'de Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen programda vatandaşlar, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri doldurdu.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.

Okunan dualar sırasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü. Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de başta tarihi Zağnos Paşa Camisi olmak üzere kent genelindeki camilerde yoğunluk oluştu.

Zağnos Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Tarihi camide Mevlit Kandili'nin önemine ilişkin vaaz verildi.

Cami çıkışı hayır gerçekleştirmek isteyenler cemaate lokum, gül suyu ve çikolata ikram etti.