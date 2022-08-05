Bilecik gündem haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik gündem haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret

05.08.2022 15:14
Bilecik gündem haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret

Bilecik haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ün, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ün, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genel Müdür Aygöl'ün Bilecik'te bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Aygöl'ün, Vali Yardımcısı Akgün Corav'ı ziyaretinde kentte yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi.

Aygöl'ün daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda ilçe nüfus müdürleri ile değerlendirme toplantısında bir araya geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bilecik ve Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı Bilecik ve Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı Hem ev ekonomilerine hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar Hem ev ekonomilerine hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar Bilecik'te 600 litre etil alkol ele geçirildi Bilecik'te 600 litre etil alkol ele geçirildi

Bilecik Valiliği, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik gündem haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:21 İngiltere'de çarpıcı Türkiye analizi! Rusya ve Ukrayna savaşında kazanan tarafı yazdılar
15:18 Kalça kemiği kırılan Türker İnanoğlu hastanelik oldu
15:08 CHP'li 3 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi
15:00 İlkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektuptaki kantin detayı gündem oldu
14:16 Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk için paylaştı: Sevgiyle, saygıyla ve özlemle
14:14 Plakası çalındığı için notere giden vatandaş neye uğradığını şaşırdı
14:02 Barış Arduç koronavirüse yakalandı! Alparslan Büyük Selçuklu'nın yeni bölümü ertelendi
13:35 Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa son yolculuğuna uğurlandı
13:25 Kopya çekerken yakalanan öğrencinin abileri dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmeni dövdüler
13:17 Atatürk'ün anlatıldığı 10 Kasım programında gözyaşlarını tutamayan kız öğrenci duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 15:32:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik gündem haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement