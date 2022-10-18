Bilecik gündem haberi: Söğüt'teki tarihi alanlarda sis etkili oldu - Son Dakika
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Bilecik gündem haberi: Söğüt'teki tarihi alanlarda sis etkili oldu

18.10.2022 10:26

Bilecik gündem haberi: Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki tarihi alanlar sisle ayrı bir güzelliğe büründü.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki tarihi alanlar sisle ayrı bir güzelliğe büründü.

Sis altında kalan ilçe merkezindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ile Küre köyünde yer alan Dursun Fakıh Türbesi dronla görüntülendi.

Ertuğrul Gazi'nin türbesinin yanı sıra aynı bölgede eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabri, ayrıca devletin kurucusu oğlu Osman Gazi'nin ilk defin yeri olan muvakkaten makam kabri bulunuyor.

Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesi ise Küre köyünde 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alıyor.

Temiz ve pussuz bir havada bakıldığında Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'nin görülebildiği tepede görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

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Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesindeki ağaçlık alanda bank yangını Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesindeki ağaçlık alanda bank yangını
Kaynak: AA

Osmanlı Devleti, Ertuğrul Gazi, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik gündem haberi: Söğüt'teki tarihi alanlarda sis etkili oldu - Son Dakika

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