Temiz ve pussuz bir havada bakıldığında Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'nin görülebildiği tepede görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Ertuğrul Gazi 'nin türbesinin yanı sıra aynı bölgede eşi Halime Hatun , oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabri, ayrıca devletin kurucusu oğlu Osman Gazi 'nin ilk defin yeri olan muvakkaten makam kabri bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bilecik gündem haberi: Söğüt'teki tarihi alanlarda sis etkili oldu - Son Dakika

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