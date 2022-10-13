Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile görüşen Kafkas, ardından Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Hakan Kafkas, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik gündem haberleri | GAMER Başkanı Kafkas'tan Pazaryeri ilçesine ziyaret - Son Dakika

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