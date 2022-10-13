Bilecik gündem haberleri | GAMER Başkanı Kafkas'tan Pazaryeri ilçesine ziyaret

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Hakan Kafkas, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile görüşen Kafkas, ardından Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya geldi.
Başkan Tekin, ziyaret anısına GAMER Başkanı Kafkas'a ilçeye has toprak kahve fincan seti hediye ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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