BİLECİK Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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BİLECİK Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldüBİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, Barış Sargın (39), evinin yakınında alkol alıp gürültü yapan grubu uyarınca bıçaklanarak öldürüldü.

BİLECİK Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, Barış Sargın (39), evinin yakınında alkol alıp gürültü yapan grubu uyarınca bıçaklanarak öldürüldü. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Sargın, evininin yakınında alkol alıp gürültü yapan Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü yanlarına giderek, uyardı.  Ancak Sargın ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada Barış Sargın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Sargın'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Köye gelen jandarma Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Selimiye, Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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