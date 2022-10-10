Bilecik haber! Bilecik Baro Başkanlığı seçimi yapıldı

Bilecik Barosu'nda gerçekleştirilen olağan genel kuruldaki seçimlerde, mevcut başkan Halime Kahraman yeniden seçildi.

Bilecik Barosu'nun 16'ncı olağan genel kurulunda, mevcut başkan Halime Kahraman ile Hasan Şahin aday oldu. Bilecik Barosu'na kayıtlı 153 avukatın oy kullandığı seçimde, 75 oy alan mevcut başkan Kahraman kazandı. Diğer aday Hasan Şahin 70 oy alırken 8 oy ise geçersiz sayıldı.

Kahraman, Bilecik Barosu'nun mensubu olmaktan gurur duyduğunu ve yeni yönetim kuruluyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, "Bunca yıllık meslek hayatımda öğrendiğim bir şey var ki 'doğru yolda kimse kaybolmamıştır.' Bu onurlu göreve bir kez daha layık görülmenin haklı gururunu taşıyorum. Bilecik Barosu mensubu sevgili meslektaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunarım. Her zaman altını çizdiğim ve hissettiğim gibi biz büyük bir aileyiz." dedi.

Yönetim kurulu, Mehmet Fazlı Güner, Seda Selviler Karakaş, Asuman Çırak Gül, Fuat Selbes, Pervin Taşçı Durak, Sinan Özdemir, Sevinç Sağlam ve Cumhur Esen'den oluştu.