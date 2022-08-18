Alınan bilgilere göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa 'nın İnegöl istikameti seyir halindeki 01 ABD 648 plakalı tırın sürücü Sadettin Y., Aksutekke Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan kanala devrildi. Kazada araç sürücü Sadettin Y. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik haber... Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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