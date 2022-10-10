Bilecik haber! Bilecik'te "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik haber! Bilecik'te "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi

10.10.2022 15:34
Bilecik haber! Bilecik'te "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi

Bilecik haber... Bilecik İl Müftülüğünce, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için "Hafızlık İcazet Merasimi" gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğünce, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için "Hafızlık İcazet Merasimi" gerçekleştirildi.

Kayıboyu Camisi'nde düzenlenen programa Vali Kemal Kızılkaya, İl Müftüsü Ali Erhun ve Osmanlı Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri ile aileleri katıldı.

İl Müftüsü Erhun, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, hafızlığın Cenab-ı Allah'ın özel bir ikramı ve hafızlık unvanını almanın da ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in en büyük muhafızlarının hafızlar olduğuna belirten Erhun, "Bu yavrularımız Rabbimizin özel kullarıdır. Kur'an-ı Kerim bu hafızlar sayesinde kıyamete kadar tek bir kelimesi dahi değişmeden kalacak olan bir kitaptır. Yeryüzünde saygı gösterilmesi gereken insanlardır hafızlar. Ayaklarının altını öpseniz revadır. O kadar şerefli ve güzel bir şeydir hafız olmak. Anne ve babalarını da kutluyorum. Bir anne babanın bundan daha güzel bir kazancı olamaz. Bilecik'te kız hafızlık Kur'an kursumuzu da açtık. Orada da hafızlarımız yetişmeye başladı. İnşallah bir sene sonra onların merasimlerini yapacağız. Bundan sonra hem erkeklerimiz hem de kızlarımız için bu merasimler olmaya devam edecek." dedi.

Vali Kızılkaya, hafızları ve ailelerini tebrik ederek, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgelerini verdi.

YORUMLAR
500
Bilecik 3. sayfa haberleri... Bilecik'te aynı mevkide 2 dakika arayla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı Bilecik 3. sayfa haberleri... Bilecik'te aynı mevkide 2 dakika arayla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı İzmir haberi! Kınık testisi Katar ve BAE'nin sofralarını süsleyecek İzmir haberi! Kınık testisi Katar ve BAE'nin sofralarını süsleyecek
Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik haber! Bilecik'te 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:35 Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
16:03 Komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezon afişini görenler tek bir konuya dikkat etti: Parayı bulunca gittiler
16:03 "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki
15:54 Antalya'da tatil yapan dünyaca ünlü model, pozları ve düzgün fiziğiyle hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 17:08:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik haber! Bilecik'te "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement