Bilecik haberleri... Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik haberleri... Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

16.10.2022 13:34
Bilecik haberleri... Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik haber... Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Halit S. yönetimindeki 11 EL 520 plakalı kamyon 1. Organize Sanayi Kavşağından sola dönüş yapmak istediği esnada, Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Hakan M. idaresindeki 11 AAP 872 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik haberleri... Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik haberleri... Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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