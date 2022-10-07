Alınan bilgiye göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Ata Bulvarı üzerinde seyir halindeki 11 BA 417 plakalı kamyonet sürücü Ali Ç. (56), sola dönüş yapmak istediği esnada Salih D.(35) idaresindeki 11 AAY 019 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Harun K. (22), Orhan N.(26) ile Emrah K. (21) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik haberleri | Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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