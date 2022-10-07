Bilecik haberleri | Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik haberleri | Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı

07.10.2022 09:34
Bilecik haberleri | Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Gelen Bilecik haberine göre Bilecik'te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Ata Bulvarı üzerinde seyir halindeki 11 BA 417 plakalı kamyonet sürücü Ali Ç. (56), sola dönüş yapmak istediği esnada Salih D.(35) idaresindeki 11 AAY 019 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Harun K. (22), Orhan N.(26) ile Emrah K. (21) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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