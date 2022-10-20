Alınan bilgiye göre, bir sürücü minibüsünü İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta park etti.

Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Park halindeyken freni boşalan minibüs 6 araca çarptı - Son Dakika

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