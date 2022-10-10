Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesi Selimiye köyünde son dönemlerde meydana gelen karayollarına ait bariyerlerin çalınması olaylarının önlenmesine yönelik olarak jandarmanın dedektifleri JASAT ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada Y.U., isimli şahıs bariyerleri çaldığı esnada suçüstü yakalandı. Suçüstü yapılan Y.U. isimli şahıs ardından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Yol kenarındaki bariyerleri çalan şahsı jandarma suçüstü yaptı - Son Dakika

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