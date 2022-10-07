Bilecik haberi | Bilecik'te bir fabrikada üzerine asansör düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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Bilecik haberi | Bilecik'te bir fabrikada üzerine asansör düşen şahıs ağır yaralandı

07.10.2022 11:34
Bilecik haberi | Bilecik'te bir fabrikada üzerine asansör düşen şahıs ağır yaralandı

Bilecik haberleri: Bilecik'te bir kağıt fabrikasında asansör montajı yaptığı esnada üzerine asansör düşen şahıs ağır yaralandı.

Bilecik'te bir kağıt fabrikasında asansör montajı yaptığı esnada üzerine asansör düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde Yeni Mahalle Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvar üzerinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasın meydana geldi. Fabrikada asansör montajı yaptığı esnada üzerine asansör düşen 21 yaşındaki Veysel Enes Temiz ağır yaralandı. Yaralı olay yelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan muayene sonrası şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan şahsın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Vezirhan, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik haberi | Bilecik'te bir fabrikada üzerine asansör düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik haberi | Bilecik'te bir fabrikada üzerine asansör düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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