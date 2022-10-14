Bilecik haberi | Bilecik'te cinayet: 1 ölü - Son Dakika
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Bilecik haberi | Bilecik'te cinayet: 1 ölü

14.10.2022 09:38
Bilecik haberi | Bilecik'te cinayet: 1 ölü

Bilecik haber: Bilecik'te 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Merkez İsmetpaşa mahallesi Halili Ahmet Sokak üzerinde 2 grup arasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 30 yaşındaki Baran Savaş bıçakla ağır yaraladı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Baran Savaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik Merkez, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik haberi | Bilecik'te cinayet: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik haberi | Bilecik'te cinayet: 1 ölü - Son Dakika
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