Bilecik haberleri | Bilecik'te 255 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik haberleri | Bilecik'te 255 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

06.10.2022 14:36
Bilecik haberleri | Bilecik'te 255 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bilecik haberler... Bilecik'te düzenlenen bir operasyonda 255 kilogram kaçak tütün, 556 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen bir operasyonda 255 kilogram kaçak tütün, 556 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 şüpheli şahsın tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı bilgisini alan ekipleri hemen harekete geçti. Bu çerçevede, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden N.B. ve A.D. isimli şüpheli şahıslara ait işyeri ve depolarında arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 255 kilo kaçak tütün, 556 bin 600 adet boş makaron ve bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik haberleri | Bilecik'te 255 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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