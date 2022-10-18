Yapılan incelemelerde şüphelilerden A.S'nin hırsızlıktan 8, M.C'nin 20 suç kaydı olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bilecik haberleri | Bilecik'te bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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