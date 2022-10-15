Bilecik haberleri: Bilecik'te otelin önündeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik haberleri: Bilecik'te otelin önündeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

15.10.2022 15:41
Bilecik haberleri: Bilecik'te otelin önündeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bilecik haberleri... Bilecik'te kavgada silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kavgada silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'taki bir otelin restoranına girmeye çalışan M.S. ile otelin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, iddiaya göre M.S. tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu Azerbaycan uyruklu güvenlik görevlisi Ü.B. bacağından yaralandı.

Diğer güvenlik görevlilerinden birinin de M.S'nin silahını alıp bu kişiyi boynu ve göğsünden vurduğu ileri sürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ü.B. ile ağır yaralanan M.S, ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bu sırada, hastanenin önünde bekleyen taraflar arasında kavga çıktı. Polis, kavga edenleri güçlükle ayırabildi.

Ü.B, buradaki müdahalesi sonrasında Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kavgaya karışanlar ise polis tarafından gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle kovalanan adam markete sığındı, kurşunların isabet ettiği market sahibi öldü Kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle kovalanan adam markete sığındı, kurşunların isabet ettiği market sahibi öldü BİLECİK'TE SİLAHLI KAVGA; 2 YARALI BİLECİK'TE SİLAHLI KAVGA; 2 YARALI
Kaynak: AA

Gazipaşa, Bilecik, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik haberleri: Bilecik'te otelin önündeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik haberleri: Bilecik'te otelin önündeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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