Bilecik haberleri | Yakalama kararı olan şüpheli Yenipazar'da yakalandı - Son Dakika
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Bilecik haberleri | Yakalama kararı olan şüpheli Yenipazar'da yakalandı

20.10.2022 10:50
Bilecik haberleri | Yakalama kararı olan şüpheli Yenipazar'da yakalandı

Bilecik haberleri: Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı olan şüpheli Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yakalandı.

Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı olan şüpheli Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri hakkında arama ve yakalama kararı H.U. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yenipazar ilçesi Hükümet Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen H.U. isimli şahsa ait ev ve işyerine baskın gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda H.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda satışa hazırlanmış 643 gram esrar, 10 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.U. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Uyuşturucu Ticareti, Yenipazar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik haberleri | Yakalama kararı olan şüpheli Yenipazar'da yakalandı - Son Dakika

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