Bilecik Halk Eğitimi Merkezi'nde kitap kafe açıldı - Son Dakika

Bilecik'te Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Kitap Kafe" düzenlenen törenle hizmete girdi.

Müdürlükte düzenlenen açılış töreninde konuşan merkez müdürü Seyfettin Yıldız, Genel Müdürlüğün sıfır atık ve geri dönüşüm temasından yola çıkarak kitap kafeyi oluşturduklarını söyledi.

2020-2021 yılı döneminde salgına rağmen 539 kurs açtıklarını belirten Yıldız, "7 bin 959 kursiyere kurs verildi. 1 Eylül 2021'den bugüne 623 kurs açarak toplamda 9 bin 76 kursiyere dokunma şansı yakalamış bulunmaktayız." dedi.

Merkezde kursiyerler için dinlenebilecekleri bir alan hazırladıklarını ifade eden Yıldız, "El emeği göz nuru ürünlerimizle bezemiş olduğumuz kitap kafemizde 293'ü dergi, 98'i sınavlara hazırlık olmak üzere toplam 1011 kitap toplamış bulunmaktayız." diye konuştu.

Ayrıca, Halk Eğitimi Kitap Günleri'ne katkı veren kişilere protokol tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Açılışı yapılan kafenin gezilmesiyle sona eren törene, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve diğer davetliler katıldı.