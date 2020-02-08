Bilecik'i etkisi altına kar, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'i etkisi altına kar, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bilecik'i etkisi altına kar, hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Bilecik'i etkisi altına kar hayatı olumsuz etkilerken, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Bilecik'i etkisi altına kar, hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Bilecik'i etkisi altına kar hayatı olumsuz etkilerken, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.


Kış şartlarıyla mücadele kapsamında 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren belediye ekipleri, şehrin birçok ana ve ara arterdeki yollarda gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özellikle dar ve eğimli sokaklardaki çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin çalışması ile vatandaşların herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşması engellendi. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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