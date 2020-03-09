BİLECİK İdlib gazisi Uzman Çavuş Ertemiz: Ambulansı bile vurabilecek kadar haince saldırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİLECİK İdlib gazisi Uzman Çavuş Ertemiz: Ambulansı bile vurabilecek kadar haince saldırdılar - Son Dakika

BİLECİK İdlib gazisi Uzman Çavuş Ertemiz: Ambulansı bile vurabilecek kadar haince saldırdılar

6 saat önce

İdlib gazisi Uzman Çavuş Ertemiz: Ambulansı bile vurabilecek kadar haince saldırdılarSURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz (24), 'Her zaman olduğu gibi yaralıyı almaya gelen ambulansı bile vurabilecek kadar haince...

İdlib gazisi Uzman Çavuş Ertemiz: Ambulansı bile vurabilecek kadar haince saldırdılar

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz (24), 'Her zaman olduğu gibi yaralıyı almaya gelen ambulansı bile vurabilecek kadar haince ve kahpece saldırdılar' dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65'inci Mekanize Piyade Komando Tugayı emrinde olan ve 7 aydır Suriye'de görev yapan Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, geçen 27 Şubat'ta, 34 askerin şehit olduğu rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında sağ bacağından yaralandı. Ertemiz, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine döndü. Halen tedavisi devam eden Ertemiz, saldırı gününü anlattı.

Rejim unsurlarının hiç beklemedikleri bir anda haince saldırdığını ifade eden Ertemiz, yaralı taşıyan ambulansların bile saldırıda hedef olarak görüldüğünü söyledi. İki bölüğün intikal halindeyken saldırının meydana geldiğini anlatan Ertemiz, 'İdlib görevini haber aldığım zaman ben izindeydim. Komutanlarım Hatay'a gelmem gerektiğini söyledi. 'Çok şükür, bize de oraya gitmek nasıp oldu' dedim. Hatay'daki birliğime katıldım. Arkadaşlarım ve komutanlarımla birlikte bir aileydik. Bu ailenin içinde hiçbir zaman rütbe ayrımı yapmadık. Komutanlarımla, devrelerimle ağabey, kardeştik. 27 Şubat'ta düşman yine haince saldırdı? dedi.

'AKŞAMA KADAR TOPÇU ATEŞİ DEVAM ETTİ'

Hava saldırısının ardından topçu ateşine maruz kaldıklarını belirten Ertemiz, 'Peşine topçu atışları başladı. Şehitler, yaralılar verdik. Çok şükür ne şehidimizi bıraktık, ne de yaralımızı bıraktık. Ama akşama kadar topçu atışları devam etti. Bizden sonra diğer taburlara da atışlar aynen devam etti. Ama çok şükür yine vatanımız, milletimiz dimdik ayakta. Yıldırmadı çok şükür, milletimiz duaları yanımızdaydı, Allah korudu. Her zaman olduğu gibi yaralıyı almaya gelen ambulansı bile vurabilecek kadar haince ve kahpece saldırdılar' diye konuştu.

'TEKRAR GÖREVİME DÖNECEĞİM'

Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, iyileşip, tekrar göreve dönmek istediğini belirterek, 'Ben silah arkadaşlarımın beni çok güzel bir yerde beklediklerini biliyorum. Şimdi ayrıldık ama cennette kavuşacağız. Beni orada bekliyorlar. Ben de onların yanına gitmek için tekrar görevime döneceğim. İyileşmeme, tekrar o üniformayı giymeme ve vatanım için mücadele etmeme çok az bir zaman kaldı' ifadelerini kullandı.

BİLECİK İdlib gazisi Uzman Çavuş Ertemiz: Ambulansı bile vurabilecek kadar haince saldırdılar

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
00:05 İhlas Medya'ya ödül yağdı
00:05 Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama
00:05 Gana'da korona virüsünün tedavisi bulundu
00:05 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Şiddet asla kabul edilemez"
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mart 2020

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:09:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BİLECİK İdlib gazisi Uzman Çavuş Ertemiz: Ambulansı bile vurabilecek kadar haince saldırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]