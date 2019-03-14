Son Dakika Haberleri: Bilecik İki Araç Arasında Kalan Kadın Yaralandı

Bilecik İki Araç Arasında Kalan Kadın Yaralandı

1 saat önce

İki araç arasında kalan kadın yaralandıBİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, bir otomobilden inen kadına o sırada geri manevra yapan hafif ticari araç çarptı.

İki araç arasında kalan kadın yaralandı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, bir otomobilden inen kadına o sırada geri manevra yapan hafif ticari araç çarptı. İki araç arasında kalan kadın yaralanırken, bu anlar Mobese kameralarına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi 1. Cadde'de Emre Topuz idaresindeki 11 DE 425 plakalı otomobil geri manevra yaptığı esnada, cadde üzerinde yolcu indirmek için duraklayan Halil Güler'in kullandığı 11 TD 668 plakalı hafif ticari araçtan inen Halime Güler'e (47) çarptı. Kazada iki araç arasında sıkışan Halime Güler yaralandı. Kaza Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:53 Kaynak: DHA

Bozüyük, Güncel
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