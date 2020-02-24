Bilecik İl Av Komisyonu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik İl Av Komisyonu toplandı - Son Dakika

Bilecik İl Av Komisyonu toplandı

6 saat önce

Bilecik İl Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.

Bilecik İl Av Komisyonu toplandı, System.String[]

Bilecik İl Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.


Bilecik Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen Bilecik İl Av Komisyonu toplantısına kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. 18 Mayıs 2004 tarih ve 25466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik" kapsamında Bilecik genelinde av hayvanı türlerinin biyolojileri ve popülasyon durumu dikkate alınarak avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak edilen av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlar belirlendi. Toplantıda ayrıca bölgesel avcı asil ve yedek üye seçimi yapıldı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki ücretli tuvaletler tepki çekiyor
Son Dakika: Almanya'da bir karnaval yürüyüşüne araçla saldırı düzenlendi Son Dakika: Gezi Parkı davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı: Osman Kavala'nın finanse ettiğine dair somut delil yok İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:06:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik İl Av Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]