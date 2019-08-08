Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden bayram tedbirleri

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirlerin alındığı belirtti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirlerin alındığı belirtti.



Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere sorumluluk bölgemiz dahilindeki şehir içindeki yollar ile şehir dışındaki karayollarında ve ilimiz dahilindeki işlenmesi muhtemel suçların meydana gelmeden önce önlenmesi, meydana gelmesi halinde olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması, olayın delillerinin elde edilmesi yönünde gerçekleşecek çalışmalar çerçevesinde gereken her türlü trafik ve emniyet tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın; asayiş yönünden ihbar, istek ve şikayetlerini Emniyet Müdürlüğümüzün 212 18 42 - 43 - 44 - 45 nolu telefon hatları ile 155 nolu polis imdat telefon hattına, 212 10 53 nolu Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği ve Trafik ile ilgili şikayetini ise 212 12 29 nolu Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattı ayrıca 212 13 67 nolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattına yapabilecektir. Vatandaşlarımızın iyi bir bayram geçirmeleri temennisiyle Kurban Bayramlarını kutlar, sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı

Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı

İstanbul kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor