Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü önüne konulan beton bariyerler kaldırıldı - Son Dakika

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nün önüne 2016 yılında güvenlik nedeniyle konulan beton bariyerler İl Trafik Komisyonu kararıyla kaldırıldı.

Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki yola 2016 yılında güvenlik nedeniyle çapraz şekilde 4 adet beton bariyerler konulmuştu. Günde yüzlerce aracın geçtiği cadde üzerinde bu alana gelen araçlar beton bariyerlerde geçmekte zorluk yaşıyorlardı. Hatta büyük ve geniş araçlar bu bölgeden geçemezken, zaman zaman trafik adeta felç oluyordu. 5 yıl süren sürücü isyanının ardından İl Trafik Komisyonu kararıyla beton bariyerler kaldırıldı.

Öte yandan bu karar sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. - BİLECİK