Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Belli Oldu

Bilecik İl Genel Başkanı, 21 meclis üyesinin 12'sini oyunu alan AK Parti'nin adayı Osman Yılmaz oldu.

Bilecik İl Genel Başkanı, 21 meclis üyesinin 12'sini oyunu alan AK Parti'nin adayı Osman Yılmaz oldu.



31 mahalli idareler seçimi sonrası Bilecik il genelinde 21 il genel meclis üyesinden 10 AK Parti, 7 CHP, 2 MHP ve 2 İYİ Parti üye çıkardı. Bugün İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda seçimlerden sonra ilk toplantı yapıldı. Saydı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclisi en yaşlı üye Pazaryeri İl Genel Meclis üyesi Alaattin Emral yönetti. Katip üyeliklerini ise, en genç il genel meclisi olan Bozüyük İl Genel Meclis üyesi Erdinç Gesge ve Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur oldu. Geçici başkan Alaattin Emral, ilk olarak meclisin ilk gündem maddesi olan meclis başkanının seçini gerçekleştirmesi oldu. AK Parti grubu İl Genel Meclis Başkanlığı için Osman Yılmaz'ı önerirken, CHP heyeti Hüseyin Elmas'i önerdi. Yapılan oylamada AK Parti'nin adayı Osman Yılmaz'a 12 oy çıkarken, CHP'nin adayı Hüseyin Elmas'a 9 oy çıktı. Bu oylama sonucu Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz oldu.



"Önemli olan vatandaşlarımıza ve memleketimize hayırlı hizmet yapmaktır"



Yapılan oylama hakkında açıklama yapan Osman Yılmaz, "Seçimlerimizin öncelikle ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerimiz çok şükür huzur içinde sonuçlanmıştır. Seçim sonuçlarına göre AK Parti olarak 10, MHP 2, CHP 7, İYİ Parti'den de 2 il genel meclis üyesi çıkmıştı. Bugün de seçim sonuçlarında meclisimizin tecellisi bizi başkan olarak görevlendirmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabi ki bu görevler zamanlı ve süreli görevlerdir. Önemli olan bu süre içerisinde vatandaşlarımıza ve memleketimize hayırlı hizmet yapmaktır. Yarışma zamanı bitmiştir çalışma zamanı başlamıştır. Vatandaşımız ve milletimiz bizleri buralara vekil olarak göndermiştir. Bizler yerelde Bilecik'imizin 21 meclis üyesi olarak dan birer vekilleriyiz. İnşallah hayırlı hizmetlerde hep birlikte hep beraber çalışacağız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Birlik beraberliğimiz daim olsun diyorum" dedi.



Öte yandan meclis katip üyeliklerine AK Parti grubunun önerdiği Erdinç Gesge ve Mesut İpekçi 12 oyla seçildi. CHP ve İYİ Parti'nin adayları 9 oyda kaldı. - BİLECİK

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