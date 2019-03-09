Bilecik İl Genel Meclis Üyelerine Veda Yemeği
1 saat önce
Bilecik İl Özel İdaresi tarafından, İl Genel Meclisi üyelerine veda yemeği verildi.
Bilecik İl Özel İdaresi tarafından, İl Genel Meclisi üyelerine veda yemeği verildi.
Bilecik Pelitözü Gölprak'ta gerçekleştirilen yemekte konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, geçmiş dönemde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, görevin bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti. Hiçbir zaman geldikleri yerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Şentürk, "Görevimizi, geldiğimiz yeri ve gideceğimiz yeri de unutmadan yapmalıyız. Esas olan yaptığımız görevin hakkını verebilmek ve hoş bir seda bırakabilmek. Ne kadar güzel eserler ortaya çıkarabilirsek o kadar iyilikle yad edilmiş oluruz. Unvanlarınızı bırakmış olsanız bile Bilecik'e olan hizmetlerin devam edeceğini düşünüyorum. Görüş ve önerilerinize her zaman açığız" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Şentürk, İl Genel Meclisi üyelerine meclis çalışmalarında gösterdikleri gayret ve katkılardan dolayı plaket, İl Genel Meclisi Başkanı Sertler de teşekkür belgesi verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:51 Kaynak: İHA
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