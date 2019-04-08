Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz Oldu

Bilecik
İl Genel Meclisi başkanlığına Osman Yılmaz
seçildi.
İl Özel İdaresi Meclis Salonunda düzenlenen seçimde, AK Parti
, Bilecik'ten İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Osman Yılmaz'ı, CHP
ise Bozüyük
ilçesinden seçilen Hüseyin Elmas
'ı aday gösterdi.
Kapalı zarf ile yapılan oylamada, AK Parti ve MHP
'li üyelerin oylarını alan Osman Yılmaz, 12 oy ile İl Genel Meclisi başkanı oldu.
Yılmaz, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Yarışma zamanı bitmiştir çalışma zamanı başlamıştır. Vatandaşımız ve milletimiz bizleri buralara vekil olarak göndermiştir." dedi.
Seçimin ardından Yılmaz, il genel meclisi üyeleri ile Cumhuriyet Meydanı
'nda Atatürk
Anıtı'na çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu.