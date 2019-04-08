Son Dakika Haberleri: Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz Oldu

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz Oldu

1 saat önce

Bilecik İl Genel Meclisi başkanlığına Osman Yılmaz seçildi.

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz Oldu, System.String[]
Bilecik İl Genel Meclisi başkanlığına Osman Yılmaz seçildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonunda düzenlenen seçimde, AK Parti, Bilecik'ten İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Osman Yılmaz'ı, CHP ise Bozüyük ilçesinden seçilen Hüseyin Elmas'ı aday gösterdi.

Kapalı zarf ile yapılan oylamada, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarını alan Osman Yılmaz, 12 oy ile İl Genel Meclisi başkanı oldu.

Yılmaz, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Yarışma zamanı bitmiştir çalışma zamanı başlamıştır. Vatandaşımız ve milletimiz bizleri buralara vekil olarak göndermiştir." dedi.

Seçimin ardından Yılmaz, il genel meclisi üyeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:18 Kaynak: AA

Hüseyin Elmas, AK Parti, Osman Yılmaz, Bilecik, Güncel
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