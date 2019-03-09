Bilecik İl Genel Meclisi Üyelerine Veda Yemeği

Bilecik'te, 31 Mart'ta görevleri sona erecek İl Genel Meclisi üyelerine İl Özel İdaresi tarafından veda yemeği verildi.

Bilecik'te, 31 Mart'ta görevleri sona erecek İl Genel Meclisi üyelerine İl Özel İdaresi tarafından veda yemeği verildi.





Pelitözü Gölpark'taki yemekte konuşan Vali Bilal Şentürk, meclis üyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bu görevin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.



Hiçbir zaman geldikleri yerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Şentürk, "Görevimizi, geldiğimiz yeri ve gideceğimiz yeri de unutmadan yapmalıyız. Esas olan yaptığımız görevin hakkını verebilmek ve hoş bir seda bırakabilmek. Ne kadar güzel eserler ortaya çıkarabilirsek o kadar iyilikle yad edilmiş oluruz. Unvanlarınızı bırakmış olsanız bile Bilecik'e olan hizmetlerin devam edeceğini düşünüyorum. Görüş ve önerilerinize her zaman açığız." dedi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant da İl Genel Meclisinin 5 yıllık görevi süresince, bütün köylerde çöp toplama hizmetinin bu meclis döneminde başladığını anlattı.



Nalbant, ilk kez İl Özel İdaresi sıcak asfalt plentinin bu dönemde kurulduğunu ve sıcak asfalt yapılmaya başlandığını aktardı.



İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler de güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Vali Şentürk, İl Genel Meclisi üyelerine plaket, İl Genel Meclisi Başkanı Sertler'e de teşekkür belgesi verdi.

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