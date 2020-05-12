Bilecik il genelinde çiftçilere 5 ton sertifikalı yonca tohumu temin edildi - Son Dakika

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Necmettin Yoldaş, Bilecik il genelinde çiftçilere 5 ton sertifikalı yonca tohumu temin edildiğini söyleyerek, "Çiftçimizin, pandemi nedeni ile alınan tedbirlere azami derecede uyarak tarımsal üretimini devam ettirmesi ve bir yandan da kaliteli tohuma piyasa fiyatından daha ucuza ulaşması açısından bu çalışmayı başlattık" dedi.



Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bilecik merkez Osmaneli, Söğüt, Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerde faaliyet gösteren 127 çiftçiden aldığı 5 ton sertifikalı yonca tohum talebinin Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla temin ederek, çiftçilere dağıttı.



"Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla yüzde 30 daha ucuza alındı"



Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Necmettin Yoldaş, sertifikalı yonca tohum Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla yüzde 30 daha ucuza aldıklarını anlatarak, "İl Müdürlüğümüzce, Korona virüs (Covit-19) salgını döneminde çiftçimizin kaliteli ve ucuz tohuma erişimini kolaylaştırmak ve üretimde devamlılığı sağlamak 'Üretken Köy Projesi' hayata geçirdik. İlimiz merkez ve bazı ilçelerinde 127 çiftçimizden 5 ton sertifikalı yonca tohum talebi aldık. Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 30'u oranında temin ettiğimiz sertifikalı yonca tohumlarını üreticimize ulaştırdık. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü camiası olarak üreticimize katkı yapmak ve tarımsal üretimimizi arttırmak için her koşulda büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



"244 köyde silajlık mısır tohum talepleri aldık"



İl Müdürü Yoldaş, Korona virüs (Covit-19) salgını döneminde çiftçilerin en büyük destekçisi olduklarını belirterek, "Bu maksatla il müdürlüğümüzce geliştirilen ve uygulanan sayısız projelerimizden biri olan 'Üretken Köy Projesi' ile 'Yem Bitkileri Üretimini Yaygınlaştırma Alt Projesi' kapsamında yapılan eğitim çalışmaları ve yem bitkileri tohum desteği veya düşük maliyetli tohum temini sağlıyoruz. Bununla beraber ilimize bağlı 244 köyde hayvancılık ile iştigal eden çiftçilerimizden silajlık mısır tohum talepleri alınıp bakanlığımıza finansal destek sağlanması amacıyla sunulmuştur. Bakanlığımızın imkanları çerçevesinde il müdürlüğümüze bu maksatla ödenek tahsis edilmesi halinde, çiftçilerimize belli bir kısmı hibeli olarak çiftçilerimizin bu talepleri de karşılanacaktır. Bundan sonraki süreçte de Bilecikli çiftçilerimizin bakanlığımızın ve valiliğimizin verecekleri ödenek çerçevesinde sağlanacak desteklerden azami ölçüde faydalanması için yoğun girişimlerimiz devam edecektir" dedi. - BİLECİK