Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı

Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirildi.



Vali Şentürk, toplantıda, istihdam konusundaki sorunların çözülmesi ve geliştirilmesi konularını değerlendireceklerini belirterek, kaliteli istihdamın kaliteli işten geçtiğini söyledi. Bilecik'te ciddi bir işsizlik sorununun bulunmadığını ifade eden Vali Şentürk, "Sadece kalifiye eleman ve kalifiye iş ihtiyacı var. Bilecik'te 6 tane organize sanayi bölgemiz var. Yenilerinin kurulması için de çabalarımız var. Bu çabalarımızın arkasında yatan asıl neden, yüksek katma değerli istihdam alanlarına hazırlık yapmak. Bunu icra etmek için de ihtiyaçları sağlıklı belirlemek, belirlenen ihtiyaçları giderecek çalışmaları ve programları yapmak. Çocuklarımız okullardan mezun oluyor ama meslek sahibi olamıyor. İlkokul döneminden başlayarak, yeteneklerini ölçerek çocuklarımıza meslek edindirmeliyiz. Pratiğin içerisinde yetiştirmeliyiz. Lise ve üniversite döneminde de sanayi kuruluşlarında bizzat staj yaparak, hem tecrübe kazanmalarını hem de pratiğe dönük çaba sarf ederek meslek sahibi olmalarını sağlama noktasında güzel uygulamalar var. Bunları daha da geliştirerek, alternatif önerilerle bu toplantıların amacına uygun çalışmalar yapabiliriz" ifadelerine yer verdi.



Toplantı, İŞKUR İl Müdürlüğünce faaliyet çalışmalarının yer aldığı sunum ve gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. - BİLECİK

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