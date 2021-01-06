Bilecik İl Jandarma Komutan Sandal, "Bilecik asayiş yönünden sakin bir şehir" - Son Dakika

Bilecik'te görev yapan ajans ve yerel gazete temsilcileri Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Jan. Kd. Albay Muzaffer Sandal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Bilecik'in asayiş yönünden güzel bir il olduğunu belirten Albay Muzaffer Sandal, genel anlamda kenttin sakin bir şehir olduğunu söyleyerek yerel basının önemine vurgu yaptı. Jandarma olarak yaptıkları faaliyetleri kamuoyuna duyurmada yerel basının önemli bir rol oynadığını kaydeden Sandal, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle son buldu. - BİLECİK