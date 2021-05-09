Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal yol uygulama ve kontrol noktasını denetledi - Son Dakika

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" uygulaması kapsamında Sakarya-Bilecik kara yolunda bulunan Osmaneli ilçesi İçmeler mevkisinde yol kontrol ve uygulama noktasını ziyaret ederek jandarma ve polis ekiplerince alınan tedbirleri denetledi.

Albay Muzaffer Sandal kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin görevlerinde kolaylıklar dileyerek, yapılan uygulama ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ugulama noktalarında ekiplerin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığını belirten Albay Sandal, "Yaşanan sürecin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için ilimiz genelinde çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Koronavirüs salgını gölgesinde idrak ettiğimiz ramazan ayı dolayısıyla ülkemizin her bir noktasında fedakarca ve sabırla görev yapan tüm güvenlik güçlerimize ve sağlık personelimize teşekkür ediyor, kendilerine ve ailelerine yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.