Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın drone ile trafik denetimi - Son Dakika

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı jandarma trafik timleri sorumluluk bölgesinde havadan drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, icra edilen denetim ve kontrolde 296 araç kontrol edildi. Trafik kural ihlalinde bulunan 4 araca 3 bin 182 lira idari para cezası uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürücülerde "Algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak" hissini üst düzeyde tutulabilmesi için Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca havadan drone ile trafik denetimine devam edileceği bildirildi. - BİLECİK