Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Erasmus Akreditasyonu'na hak kazandı - Son Dakika

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Programı, okul eğitimi alanında 'Erasmus Akreditasyonu'na hak kazandı.

Konuyla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı kapsamında Müdürlüğümüzce hazırlanan Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği için Erasmus+ Akreditasyonu projemiz kabul edilerek Müdürlüğümüz 7 yıllık süre ile akredite edilmiştir. Erasmus+ Akreditasyonu ile, 'Avrupa Birliği 2021-2027 Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı' kapsamında müdürlüğümüze 1.5 milyon Euro civarında hibe sağlanması öngörülmektedir.

Elde edilen 7 yıllık akreditasyon sürecinde, Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ve 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı, Erasmus Programı'nın öncelikleri, Müdürlüğümüz Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ve Stratejik Planı'nda yer alan hedef, strateji ve faaliyetler doğrultusunda yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliğinin geliştirilmesi, yabancı dil öğretimi ve öğreniminin niteliğinin geliştirilmesi, özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları ve bünyesinde yabancı dil sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarının niteliğinin geliştirilmesi, özel eğitim kurumlarının ve özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK