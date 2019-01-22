Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Göreve Başladı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik göreve başladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik göreve başladı.



Osmaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevindeyken geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ramazan Çelik göreve başladı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan ise; Suudi Arabistan T.C. Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine Yurtdışı Eğitim Ataşesi olarak atanmıştı. Erdoğan, yeni görev yeri için Suudi Arabistan gitmek üzere Bilecik'ten ayrıldığı belirtildi. - BİLECİK

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