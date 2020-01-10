Bilecik İl Müftüsü Akkuş'a veda yemeği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik İl Müftüsü Akkuş'a veda yemeği - Son Dakika

Bilecik İl Müftüsü Akkuş'a veda yemeği

6 saat önce

Emekliye ayrılan Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş için veda yemeği düzenlendi.

Bilecik İl Müftüsü Akkuş'a veda yemeği, System.String[]

Emekliye ayrılan Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş için veda yemeği düzenlendi.


Bir restoranda düzenlenen yemekte, Bilecik Valisi Bilal Şentürk İl Müftüsü Akkuş'a hizmetleri için teşekkür ederek plaket verdi.

Şentürk, dünyanın fani bir dünya olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Her ayrılık, her bitiş bir provadır. İnsan ömrü de bir gün bitecek. O nedenle insanda yaratılış gayesine uygun yaşamalıdır ki giderken geriye dönüp "Ah keşke" deme noktasına düşmesin. Onun için yaşarken anı doğru değerlendirmek ve hakkını vermek esas olmalıdır. Sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeliyiz. Yaş haddinden emekliye ayrılan il müftümüze bundan sonraki hayatında da ailesiyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşamasını diliyorum."

Şentürk, Akkuş'a bundan sonraki hayatında başarı diledi.

Akkuş da, 37 yıllık hizmet hayatının 7 yılını Bilecik'te geçirdiğini anlatarak, "Mesleğimiz, Cenabı Hakk'ın özel olarak bize tahsis etmiş olduğu özel bir şereftir ve onurdur. Görevimiz var ama biz gönül insanıyız. Gönüllere dokunma gayreti içerisinde olmalıyız. Biz hem devletin memurlarıyız hem de Allah'ın memurlarıyız. Bugüne kadar bu sorumluluğun ağırlığını hissettim, ağırlığını taşıdım ve halen de taşıyorum." diye konuştu.

Necati Akkuş, Bilecik, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak
Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:38 Kavgayı ayırmak isteyen liseli Ahmet, bıçak darbesiyle öldü - Son Dakika
18:38 Denizli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı - Son Dakika
18:37 Şanlıurfa terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı - Son Dakika
18:37 Tekirdağ'da yanan tarihi konak, yeniden inşa edilecek - Son Dakika
18:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:38:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik İl Müftüsü Akkuş'a veda yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]