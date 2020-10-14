Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Müzesine hayran kaldı - Son Dakika

Bilecik Müzesini ziyaret eden İl Müftüsü Ali Erhun, sergilenin birbirinden ilginç ve güzel arkeolojik, etnografik eserlere hayran kaldığını belirterek herkese ziyaret tavsiyesinden bulundu.

Müftü Erhun, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak ve Müze Müdürü Harun Küçükaydın'i ziyaretinin ardından Bilecik Müzesine geçti. Müzeyi gezen ve hayran kalan İl Müftüsü Erhun, "Bilecik Müzesi 1794'te iki katlı jandarma binası olarak inşa edilmiş, daha sonra alt kat hapishane yapılmıştır.1921-1922 yıllarındaki Yunan işgalinde tamamen yanmış olan binanın enkazı üzerine işgalden sonra iki kat olarak adliye binası inşa edilmiş, alt katı hapishane olarak kullanılmıştır. 1996 yılında cezaevinin yeni yapılan binasına taşınmasıyla birlikte müze olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen bina 2005 yılındaki restorasyon-teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi çalışmalarından sonra 2006 yılından itibaren müze olarak hizmet vermektedir. Müzede arkeolojik ve etnografik eserler yer almaktadır" dedi. - BİLECİK