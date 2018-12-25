Son Dakika Haberleri: Bilecik İl Özel İdaresi Çalışmaları

Bilecik İl Özel İdaresi Çalışmaları

1 saat önce

Bilecik İl Özel İdaresi, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarını bazı köylerde tamamladığı, bazı köylerde ise devam ettiği bildirildi.

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Bilecik İl Özel İdaresi, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarını bazı köylerde tamamladığı, bazı köylerde ise devam ettiği bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Gölpazarı ilçesine bağlı köylerde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kanalizasyon şebeke hattı yapımı projesiyle 70 adet rogar ve 4 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattının için çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Merkez ve Bozüyük, Gölpazarı, Pazaryeri ile Yenipazar ilçelerinde kanalizasyon tesisi yapım ve onarımının tamamlandığı, Pazaryeri ilçesi Nazifpaşa-Bahçesultan köylerinde mevcut su kaynağının yeterli olmaması nedeniyle yeni su kaynağı bulunduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgemizin içinde bulunduğu iklimsel yağışların azlığından dolayı yer altı su kaynaklarında azalmalar meydana gelmesi sonucunda, Nazifpaşa ve Bahçesultan köyleri bu durumdan aşırı şekilde etkilenmiştir. Köylerin mevcut su kaynakları yetersiz seviyeye düşmüştür. İdaremizce gerekli teknik araştırma ve etüt yapılmış, yapılan drenaj çalışması sonucu bulunan içilebilir ve yeterli debide su kaynağı elde edilmiştir.

Proje ile köylerin su ihtiyacı karşılanmış, ayrıca suyun temini için köylüden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak yapılan tesisin çevreye ve doğal yaşam ortamına herhangi bir zarar da vermemiştir. Proje, toplam 37 bin 500 lira harcanarak vatandaşın kullanımına sunulmuştur."


Açıklamada, Gölpazarı ilçesine Beşevler köyünde yeni foseptik ve mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının tamamlandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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