Bilecik İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesi kabul edildi

Bilecik İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Mali Bütçe görüşmeleri sona erdi.

Bilecik İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Mali Bütçe görüşmeleri sona erdi. 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, gelecek yıl planlamaları ve raporunun kabul edilmesinin ardından bütçe kararnamesi oylandı. İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesi 56 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. Vali Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Şentürk, İl Genel Meclisi üyelerinin özveriyle, birlik ve beraberlik içinde Bilecik'in 2020 yılı planlamasında nelerin yapılabileceği konusunda yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. Bütçenin güzel projelerde kullanılması temennisinde bulunan Şentürk, "Kaynaklarımızı verimli, yerinde ve doğru kullanırsak kaliteli, iyi işler ortaya çıkacaktır." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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