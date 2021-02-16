Bilecik ile Balıkesir'de 367 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bilecik ile Balıkesir'de 4 gündür aralıklarla süren kar ve tipi nedeniyle 367 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bilecik kent merkezi ve ilçelerde devam eden yağıştan dolayı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan 97 köy yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri, kar temizleme ve küreme çalışması yapıyor.

Balıkesir

Balıkesir merkezdeki iki ilçeden Altıeylül'de 37, Karesi'de 43 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Diğer ilçelerden Balya'da 44, Gönen'de 15, Havran'da 9, İvrindi'de 47, Kepsut'ta 13, Savaştepe'de 41, Sındırgı'da 7 ve Susurluk'ta 14 mahalle yolunda da ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan 270 yolun açılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

İl ve ilçe yollarında Karayolları, mahalle yollarında da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görevlileri çalışmalarına devam ediyor.