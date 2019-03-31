Son Dakika Haberleri: Bilecik'in Bozüyük İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet...

Bilecik'in Bozüyük İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet...

16 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu kazandı.

Bilecik'in Bozüyük İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet..., System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Talat Bakkalcıoğlu 19 bin 842, AK Parti adayı Fatih Bakıcı 14 bin 850, MHP adayı Oğuz Sertler 4 bin 383 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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